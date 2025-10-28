Жительницу Московской области обвиняют в создании «интим-притона» в Калининграде

В Калининграде заключили под стражу жительницу Московской области, обвиняемую в содержании притона и вовлечении в занятие проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

«По версии следствия, 21 мая 2024 года неустановленное лицо для получения преступного дохода создало и возглавило преступную группу, осуществляющую организацию занятия проституцией другими лицами, а также содержание притона для этого», — сообщает пресс-служба. Притон находился в одном из домов на Каштановой аллее в Калининграде. В неустановленный следствием период времени до 21 мая 2024 года преступники вовлекли в занятие проституцией пять человек.

Следствие считает причастной к этим преступлениям 33-летнюю жительницу Московской области. Её задержали 19 октября 2025 года и предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: по ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой) и по ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией).

Следователь ходатайствовал о заключении под стражу, указав, что женщина не имеет официального дохода и, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным способом помешать расследованию.

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!