Эксперт БФУ рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на самочувствие

Низкое атмосферное давление, которое наблюдается последние дни на территории Калининградской области, приводит к ухудшению самочувствия, особенно остро его ощущают пожилые люди. Об этом рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт о медицины и наук о жизни» БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Андрей Тарасов.

«Погодные условия точно влияют на самочувствие калининградцев. Климат Калининградской области, несмотря на его мягкость, может преподносить жителям и гостям региона неприятные сюрпризы», — рассказал он.

По словам учёного, отдельной нозологии (то есть официально признанного заболевания) «метеозависимость» нет, однако симптомы могут быть достаточно ярко выражены у лиц с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой и нервной систем. При резком снижении давления на улице, которое достаточно часто можно наблюдать в Калининградской области в осенний и зимний период, возможно резкое снижение или повышение артериального давление у человека, что приводит к ухудшение самочувствия, включая головные боли и повышению риска сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инсультов. 

«Это связано с тем, что адаптационные механизмы организма человека не успевают за резким изменением внешней среды — отсюда достаточно существенные недомогания. Особенно остро их ощущают люди пожилого возраста 65+, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболевания и маленькие дети до 1 года, — сообщил Андрей Тарасов. — Самое неприятно сочетание климатических условий для человека в нашем регионе — это резкий приход области низкого давления, с высокой влажностью и понижением температуры. Сочетание этих трех факторов особенно тяжело сказывается на здоровье калининградцев, именно в этот период снижается естественная резистентность организма и резко возрастает количество обострений хронических заболеваний, отмечается рост острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний».

Ученый посоветовал жителям региона теплее одеваться, выбирать не продуваемую ветром одежду и не допускать намокание ног. «Профилактика и внимательное отношение к своему здоровью в периоды неблагоприятной погоды помогут минимизировать риски заболевания и сохранить хорошее самочувствие», — отметил он.

В Калининградской области последние несколько дней атмосферное давление держится на уровне 741-745 мм рт. ст. В среду ожидается повышение давления до 750-755 мм рт. ст. Отметим, что нормальным атмосферным давлением считается 760 мм рт. ст.



