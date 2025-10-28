Зеленоградск вошел в число лидеров российских городов для bleisure-поездок

Зеленоградск вошел в число российских городов с наибольшим количеством bleisure-поездок этой осенью. Об этом онлайн-сервис «OneTwoTrip для бизнеса» сообщил порталу «Турпром».

По данным сервиса, 62,5% бронирований отелей в Зеленоградске оформлены в формате bleisure (формат поездок, при котором сотрудники в командировках совмещают рабочие встречи с коротким отдыхом в городе).

«В России наблюдается устойчивый рост тренда на business leisure, когда сотрудники имеют возможность задержаться в городе пребывания на несколько дней после окончания рабочих дел <...> Мы видим, что многие компании сегодня готовы предоставить своим сотрудникам возможность немного отдохнуть в курортных локациях, таких как Зеленоградск, Сочи или Дубай, где погодные условия позволяют насладиться отдыхом, или провести выходные в крупных мегаполисах, таких как Шэньчжэнь и Пекин, чтобы познакомиться с местной культурой», — отмечает руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса».

После Зеленоградска в рейтинге российских городов по популярности среди bleisure- командировок оказались Сочи и Ханты-Мансийск. Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают китайские города — Шэньчжэнь, Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также Тбилиси, Дубай, Ташкент, Стамбул, Алматы и Минск.

