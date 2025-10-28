Госдума приняла законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил РФ, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ на рассмотрение палаты парламента внесло Правительство РФ. Действие закона будет распространяться исключительно на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Как ранее пояснил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках законопроекта «ни о какой мобилизации речь не идет». На сборы планируется привлекать «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан», которые заключили контракт о пребывании в резерве.

Нововведения предусматривают, что на основании указа президента России резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. В Генштабе РФ отмечали, что речь в том числе идет об объектах энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов будет определять Правительство России.

В Генштабе также подчеркивали, что резервистов «важно не путать с контрактниками — действующими военнослужащими». «Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», — констатировал Цимлянский.

Кроме того, законопроект предусматривает, что участники специальных сборов получат все социальные гарантии, предусмотренные для участников военных сборов. Цимлянский указывал, что им будут положены «социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!