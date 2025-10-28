В Краснознаменском округе обнаружили опасного вредителя из Северной Америки

В Краснознаменском округе обнаружили опасного вредителя из Северной Америки

В Калининградской области установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный режим по сосновому семенному клопу. Опасный вредитель обнаружен на территории Краснознаменского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В связи с обнаружением карантинного объекта — соснового семенного клопа (Leptoglossus occidentalis Heidemann) в Краснознаменском муниципальном округе <...> установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 5674,53 га. Установлены следующие границы карантинной зоны: очаг площадью 14,75 га в лесном квартале 48 Неманского участкового лесничества и буферная зона на площади 5659,78 га на расстоянии 5 км от границ очага. Также утверждена Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции соснового семенного клопа", — отмечают в ведомстве.

Карантин будет отменен при подтвержденном отсутствии живых особей вредителя в карантинной фитосанитарной зоне в течение двух лет подряд.

Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann — опасный карантинный вредитель: инвазивный вид, внесенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Происходит из Северной Америки. Питаясь на молодых шишках и почках, вредитель препятствует их созреванию. Это резко уменьшает семенной потенциал хвойных растений.


