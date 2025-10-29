Погода в Калининградской области 29 октября

В среду, 29 октября, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра местами опустится до +4°С. Скорость ветра составит от 3 до 7 м/с, с порывами до 12 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт. ст. Относительная влажность 86%. Температура воды: 8.3°. Продолжительность светового дня — 9 часов и 34 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренные осадки в течение суток на всей территории региона. На востоке воздух прогреется до +10°С, в остальных муниципалитетах — до +11°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +7,9°С, днём потеплеет до +10,7°С, вечером похолодает до +8,5°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Временами дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами — до 15 м/с. Температура воздуха днём +8...+12°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух в регионе прогреется до +8...+11℃, будет облачно с прояснениями, в утренние и дневные часы ожидаются кратковременные заряды дождя/ливня (местами возможна ледяная крупа). Вечером (после 16-18 часов) осадки прекратятся. Ветер юго-западный, в Калининграде и области утром и вечером — слабый/умеренный (3-8 м/с), днём — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с. На побережье ветер умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с (в особенности по линии Балтийская коса — Янтарный). Атмосферное давление будет повышаться с 750 до 754 мм рт. ст.