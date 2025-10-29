Исследование: большинство россиян готовы пройти «антифейковую диспансеризацию»

Активный интерес к теме цифровой безопасности проявляет большинство россиян. К такому выводу пришли авторы исследования АНО «Диалог Регионы», представленного на международном форуме «Диалог о фейках 3.0». Получать дополнительную информацию о цифровой безопасности хотели бы 58% респондентов. Запрос на «антифейковую диспансеризацию» чаще есть у женщин, в то время как мужчины больше уверены в «собственных навыках распознавания», пишет «Коммерсант».

Как отмечают социологи, интерес россиян к цифровой безопасности определяет личный опыт взаимодействия с мошенниками: «Чем ощутимее финансовые потери, тем выше вовлечённость в тему защиты». Например, из тех, кто не сталкивался с мошенничеством за последнее время, активно ищут информацию на эту тему лишь 27%, а из тех, кто потерял свыше 10 тыс. руб.,— уже 62%.

Молодые люди реже заинтересованы в подобных сведениях в связи с «высокой уверенностью в собственных цифровых компетенциях». В среднем респонденты от 18 до 34 лет оценивают свою способность распознать фейки и мошенников на «4+» по пятибалльной шкале, пожилые граждане — на «3-», а все опрошенные в целом — на «3+», и последняя оценка не меняется с ноября 2024 года. Наиболее распространённые схемы мошенничества также не меняются на протяжении последних лет: чаще всего россияне сталкиваются с подложными сотрудниками финансовых организаций, правоохранительных структур и операторов сотовой связи.

Исследователи также напоминают, что новой отраслью современного мошенничества стали дипфейки, получившие развитие благодаря искусственному интеллекту. Об этом явлении осведомлены 59% респондентов, а лично с ним столкнулись 8%. Чаще всего россиян голосами знакомых просят одолжить деньги или поделиться персональными данными (11%) либо шантажируют распространением поддельных дискредитирующих кадров (5%). С фейковыми обращениями госорганов столкнулись 2% россиян.