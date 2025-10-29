В Калининградской области 30 октября ожидается усиление ветра до 24 м/с

В Калининградской области вечером в четверг, 30 октября, и в ночь на пятницу, 31 октября, ожидается усиление западного ветра 12-15 м/с, а на побережье — 20-24 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением (подмывом) линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — добавляет ведомство.

Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», над акваторией Северного моря у берегов Дании сформируется циклон, который достигнет Балтийского моря и углубится до ~990 гПа. Из-за высокого барического градиента над регионом усилится ветер. Со второй половины дня четверга при прохождении атмосферных фронтов также ожидаются обильные осадки.

«Вечером четверга и в ночь на пятницу в регионе впервые с начала этого осеннего сезона вероятно штормовое усиление ветра (с порывами >20 м/с). <...> Модели ожидают порывы западного/северо-западного ветра до 15-18 м/с в Калининграде и области и до 19-24 м/с у побережья, — подчеркивают синоптики. — Ослабление ветра и прекращение осадков ожидаем днем в пятницу».

