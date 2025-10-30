В Калининградской области 30 октября ожидается усиление ветра до 28 м/с

В Калининградской области 30 октября ожидается усиление ветра до 28 м/с
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области вечером в четверг, 30 октября, с 20:00 до 23:00 ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-28 м/с Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На побережье ветер может усилиться до 30 м/с при высоте волн 3-5 м, добавляет администрация Калининграда.

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением (подмывом) линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — отметили в МЧС.

Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», над акваторией Северного моря у берегов Дании сформируется циклон, который достигнет Балтийского моря и углубится до ~990 гПа. Из-за высокого барического градиента над регионом усилится ветер. Со второй половины дня четверга при прохождении атмосферных фронтов также ожидаются обильные осадки.

«К 14-15 часам дожди начнутся в Калининграде и на западе области, осадки вновь усилятся вечером (после 19-20 часов). К вечеру также начнётся существенное усиление ветра, пик которого ожидается ближе к полуночи (в порывах до 22-25 м/с на побережье, до 17-22 м/с в Калининграде и на западе области и до 15-18 м/с на остальной части региона)», — писали синоптики утром, 30 октября. Ослабление ветра и прекращение осадков ожидается днем в пятницу.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter