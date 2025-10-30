В Калининградской области 30 октября ожидается усиление ветра до 28 м/с

В Калининградской области вечером в четверг, 30 октября, с 20:00 до 23:00 ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 25-28 м/с Об этом сообщает региональное управление МЧС.

На побережье ветер может усилиться до 30 м/с при высоте волн 3-5 м, добавляет администрация Калининграда.

«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением (подмывом) линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — отметили в МЧС.

Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», над акваторией Северного моря у берегов Дании сформируется циклон, который достигнет Балтийского моря и углубится до ~990 гПа. Из-за высокого барического градиента над регионом усилится ветер. Со второй половины дня четверга при прохождении атмосферных фронтов также ожидаются обильные осадки.

«К 14-15 часам дожди начнутся в Калининграде и на западе области, осадки вновь усилятся вечером (после 19-20 часов). К вечеру также начнётся существенное усиление ветра, пик которого ожидается ближе к полуночи (в порывах до 22-25 м/с на побережье, до 17-22 м/с в Калининграде и на западе области и до 15-18 м/с на остальной части региона)», — писали синоптики утром, 30 октября. Ослабление ветра и прекращение осадков ожидается днем в пятницу.

