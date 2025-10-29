Горвласти планируют продать землю и склад на ул. Третьяковской в Калининграде

Власти областного центра намерены продать склад, растворный узел и земельный участок под ними на Третьяковской, 6А. Как следует из проекта программы приватизации муниципального имущества на 2026 год, опубликованного на сайте горсовета, площадь участка составляет 5521 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:121031:4 в настоящее время разрешено использовать под существующие растворный узел и склад площадью 273,9 и 280,8 кв.м соответственно.

Также в перечне муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2026 году, представлено 21 помещение в разных частях города, площадью от 13 до 29 кв. м. В частности, власти намерены продать нежилые помещения на ул. Грекова, 3-5, пер. Театральный, 3, пом. ІХ и ул. Красной, 4. Обсуждение проекта продлится до 5 ноября 2025 года.