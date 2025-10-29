«Енотопроход»: в зоопарке объяснили назначение новой конструкции в вольере (фоо)

Пресс-служба Калининградского зоопарка рассказала, зачем в вольере енотов установили новую загородку, вызвавшую вопросы у посетителей.

Сооружение предназначено для проведения плановой вакцинации животных. В ближайшее время сотрудники начнут кормить енотов только внутри конструкции, чтобы они привыкли к ней и не испытывали стресса, сообщила пресс-служба.

В день вакцинации вместе с киперами к животным придет ветеринарный врач. Енотов заведут в загородку и временно перекроют им выход через сетчатый тоннель. «Затем крепкой тренированной рукой киперы зафиксируют первое животное, врач введет вакцину и — клиент свободен на ближайший год! Он выйдет через сетчатый тоннель, узкое отверстие которого позволяет выпускать наружу только уже уколотого пациента», — рассказала пресс-служба зоопарка.

В зоопарке отмечают, что такая схема позволяет снизить нервозность и у животных, и у персонала, обеспечивая более безопасный и спокойный процесс вакцинации.

