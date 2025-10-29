«Енотопроход»: в зоопарке объяснили назначение новой конструкции в вольере (фоо)

«Енотопроход»: в зоопарке объяснили назначение новой конструкции в вольере (фоо)
Фото: Калининградский зоопарк
Все новости по теме: Жизнь животных

Пресс-служба Калининградского зоопарка рассказала, зачем в вольере енотов установили новую загородку, вызвавшую вопросы у посетителей.

Сооружение предназначено для проведения плановой вакцинации животных. В ближайшее время сотрудники начнут кормить енотов только внутри конструкции, чтобы они привыкли к ней и не испытывали стресса, сообщила пресс-служба.

В день вакцинации вместе с киперами к животным придет ветеринарный врач. Енотов заведут в загородку и временно перекроют им выход через сетчатый тоннель. «Затем крепкой тренированной рукой киперы зафиксируют первое животное, врач введет вакцину и — клиент свободен на ближайший год! Он выйдет через сетчатый тоннель, узкое отверстие которого позволяет выпускать наружу только уже уколотого пациента», — рассказала пресс-служба зоопарка.

В зоопарке отмечают, что такая схема позволяет снизить нервозность и у животных, и у персонала, обеспечивая более безопасный и спокойный процесс вакцинации.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter