Мэрия: в Калининграде пройдет проверка системы оповещения

В Калининграде в четверг, 30 октября, планируют проверить электросирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В период с 08:00 до 17:00 будет проводиться проверка готовности технических средств системы оповещения населения городского округа „Город Калининград“. Планируется одиночное кратковременное (не более 10 секунд) включение электросирен. Данное включение никаких действий населения не предусматривает. Просьба к жителям города Калининграда сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.