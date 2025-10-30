Минсельхоз: избыток свинины вывозят из Калининградской области в другие регионы

Минсельхоз: избыток свинины вывозят из Калининградской области в другие регионы
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Избыток свинины перенаправляется в другие регионы России, поскольку Калининградская область «полностью обеспечивает» свою потребность в этом виде мяса. Об этом сообщили представители облминсельхоза в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Это нормальная практика, которая позволяет держать баланс между переизбытком потребления и рентабельностью предприятий», — подчеркнуло ведомство. 

При этом Калининградская область нуждается в дополнительном ввозе мяса птицы, в основном для предприятий-переработчиков. Обеспеченность населения этим продуктом составляет 70%. Недостающие объемы ввозят из других регионов России и дружественных стран. Для сокращения зависимости от ввозимого мяса птицы на территории Калининградской области реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству птицефабрик с инкубаториями, которые в перспективе позволят нарастить производство мяса на 140 тыс. тонн в убойном весе и полностью обеспечить регион, добавляет минсельхоз.

Ведомство также отметило, что, согласно статистике, в среднем отпускная цена на свинину и баранину в области ниже, чем в других регионах. Как подчеркивает минсельхоз, помимо общей тенденции увеличения затрат на сопутствующие производные, в Калининградской области на отпускные цены влияют и логистические траты.

