В Неманском округе вновь выставили на торги здания колхозного рынка

Фото: сайт ГИС «Торги»

Власти Неманского муниципального округа вновь выставили на торги здания колхозного рынка на ул. Черняховского, 2. Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ГИС «Торги».

К покупке предлагаются три здания площадью от 94,5 до 206,2 кв. метров, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 39:07:010023:2 площадью 1056 кв. метров. Объект ввели в эксплуатацию в 1967 году. Материал наружных стен — кирпич. Количество надземных этажей — один. Кадастровая стоимость — 1 988 309 рублей.

По словам бывшего главы администрации Неманского округа Андрея Неймана, рынок не работает уже порядка 20 лет. «Мы его недавно оформили в муниципальную собственность по решению суда (бесхозяйный объект). Так как объект не используется для решения вопросов местного значения, в соответствии со 131-ФЗ, было принято решение включить его в прогнозный план приватизации. Там три здания. Одно из них после пожара сильно разрушено, второе чуть разрушено, третье в нормальном состоянии», — сообщал ранее «Новому Калининграду» Андрей Нейман.

Начальная стоимость объекта — 2 115 100 рублей. В марте она составляла 2 129 600 рублей. Шаг аукциона — 105 755 рублей (5%). Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября. Аукцион планируют провести 2 декабря.