В Неманском округе вновь выставили на торги здания колхозного рынка

Все новости по теме: Приватизация муниципального имущества
Фото: сайт ГИС «Торги»

Власти Неманского муниципального округа вновь выставили на торги здания колхозного рынка на ул. Черняховского, 2. Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ГИС «Торги».

К покупке предлагаются три здания площадью от 94,5 до 206,2 кв. метров, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 39:07:010023:2 площадью 1056 кв. метров. Объект ввели в эксплуатацию в 1967 году. Материал наружных стен — кирпич. Количество надземных этажей — один. Кадастровая стоимость — 1 988 309 рублей.

По словам бывшего главы администрации Неманского округа Андрея Неймана, рынок не работает уже порядка 20 лет. «Мы его недавно оформили в муниципальную собственность по решению суда (бесхозяйный объект). Так как объект не используется для решения вопросов местного значения, в соответствии со 131-ФЗ, было принято решение включить его в прогнозный план приватизации. Там три здания. Одно из них после пожара сильно разрушено, второе чуть разрушено, третье в нормальном состоянии», — сообщал ранее «Новому Калининграду» Андрей Нейман.

Начальная стоимость объекта — 2 115 100 рублей. В марте она составляла 2 129 600 рублей. Шаг аукциона — 105 755 рублей (5%). Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября. Аукцион планируют провести 2 декабря.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter