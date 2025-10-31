На посадку рассады и уход за цветниками в 2026-м в Калининграде выделили 25 млн

Администрация Калининграда направляет 25,4 млн рублей на работы по посадке цветочной рассады и уход за цветниками в скверах и зелёных зонах Ленинградского и Московского районов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — открытый аукцион в электронной форме. Заявки принимаются до 14 ноября, итоги подведут 19 ноября.

Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Провести их необходимо на территории вокруг Нижнего озера, на Гвардейском и Ленинском проспектах, в сквере на пересечении улицы Театральной и проспекта Мира и по другим адресам.

