Прокуратура нашла нарушения в Детской школе искусств Советска
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Прокуратура Советска провела проверку деятельности Детской школы искусств и выявила нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения федерального законодательства при исполнении контрактов на ремонт и реконструкцию здания, а также оснащение учреждения выявлены факты ненадлежащего технического оснащения и содержания помещений, а также нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. «При этом установлено, что администрацией городского округа как учредителем школы искусств вопросы финансирования и обновления материально-технического обеспечения не поднимались», — подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки в администрацию городского округа внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В администрации Советска от оперативного комментария по поводу выявленных нарушений воздержались. «Новый Калининград» направил властям муниципалитета официальный запрос.


