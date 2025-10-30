Власти Неманского округа продают здание общежития за 9,4 млн рублей (фото)

Власти Неманского муниципального округа выставили на торги здание общежития в посёлке Лунино. Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ГИС «Торги».

К покупке предлагаются нежилое кирпичное здание с кадастровым номером 39:07:060102:50 площадью 3385,1 кв.м, расположенное на ул. Жилинской, 6, а также земельный участок с кадастровым номером 39:07:060102:34 площадью 16 542 кв.м.

Кадастровая стоимость объекта — 64 242 495,5 руб. Здание было введено в эксплуатацию в 1985 году. Подвал общежития относится к защитным средствам гражданской обороны и должен содержаться в соответствии с требованиями МЧС России.

Начальная цена объекта составляет 9 356 900 рублей. Шаг аукциона — 467 845 рублей (5%). Размер задатка — 935 690 рублей (10%). Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября. Аукцион планируют провести 25 ноября.

По данным открытых источников, ранее в здании находилась поселковая школа. Организация была ликвидирована 4 декабря 2008 года путём реорганизации в форме присоединения.

Отметим, во время реформы образования в 2005-2010 годах в Калининградской области закрылись 65 школ из 257 — каждая четвертая. В основном закрывались малокомлектные средние школы, которые располагались в зданиях довоенной постройки. Как рассказали «Новому Калининграду» в министерстве образования, в последние несколько лет закрытие школ в регионе не проводилось и в ближайшее время не планируется.

Фото: сайт ГИС «Торги»