Минприроды: в Советске проходит эксперимент по дуальному сбору мусора (фото)

Фото: минприроды Калининградской области
В Советске проходит эксперимент по дуальному сбору мусора. Проект реализуется в тестовом режиме по инициативе советчан, «проявивших высокую экологическую сознательность», сообщили в региональном минприроды.

В рамках рабочего визита в округ министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова осмотрела новые контейнерные площадки для дуального сбора мусора и отметила их удобство. Как сообщили в министерстве, будет рассмотрен вопрос о выделении Советску дополнительного финансирования на установку новых контейнерных площадок.

Эксперимент стартовал в Советске в августе 2025 года. Проект реализует ГП КО «ЕСОО» совместно с администрацией Советского городского округа. Первые новые площадки, как сообщали в пресс-службе областного правительства, оборудовали по пяти адресам.


Фото: минприроды Калининградской области

Дуальная система раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов предусматривает установку на площадках контейнеров для раздельного сбора двух потоков отходов. Это сухие отходы (вторичные ресурсы, перерабатываемые материалы, к ним относятся стекло, бумага и картон, пластик, металл) и мокрые (смешанные, неперерабатываемые, к ним относятся средства личной гигиены, ёмкости, загрязнённые продуктами питания, пищевые отходы, предметы одежды и обуви).

Контейнеры промаркированы самоклеящейся плёнкой с цветовой индикацией: синий цвет — для вторичных ресурсов, серый — для смешанных (неперерабатываемых) отходов. На каждом контейнере должна быть размещена инструкция с перечнем допустимых видов отходов, что обеспечивает удобство и правильность сортировки.

Согласно предварительным оценкам, реализация проекта позволит охватить свыше 2 800 жителей. В случае подтверждения его эффективности внедрение системы дуального сбора планируют поэтапно распространить и на другие районы города.

Как отметили в минприроды, основная цель проекта — улучшение экологической обстановки, сокращение объёмов захоронения ТКО и формирование среди населения культуры раздельного накопления отходов.

