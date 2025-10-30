В Немане достраивают сквер рядом с будущим жильём работников гигафабрики

В Немане достраивают сквер рядом с будущим жильём работников гигафабрики
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Немане завершается благоустройство сквера на улице Красноармейской, посвящённого 80-летию образования Калининградской области. О том, что работы частично оплачивает «Росатом», в среду, 29 октября, в эфире Центра управления регионом сообщила и.о. главы администрации Неманского округа Светлана Васильева.

«Работы по скверу подходят к завершению, — уточнила она. — Работы там грандиозные проведены: возведена большая подпорная стенка, сделаны ступени из бетона, уложена плитка. Сейчас заканчивается установка МАФов и опор освещения. Открытие этого сквера позволит запустить перечень всех мероприятий, которые у нас посвящены 80-летию образования Калининградской области».

Судя по информации портала Госзакупок, проект сквера обошелся в 595 тысяч рублей, а на само благоустройство из бюджета выделяли 18,7 млн рублей.

В июле прошлого года в Немане выдали разрешение на строительство сразу двух трехэтажных многоквартирных домов на улице Красноармейской. Экс-глава неманской администрации Андрей Нейман сообщал, что «в новых домах, которые намерены построить в Немане на улице Красноармейской, будут жить семьи сотрудников гигафабрики».

