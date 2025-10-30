Гурьевская прокуратура требует взыскать доходы, незаконно полученные экс-полицейским

Гурьевская прокуратура требует взыскать доходы, незаконно полученные экс-полицейским

Прокуратура Гурьевского района обратилась в суд с иском о взыскании в пользу государства доходов, незаконно полученных бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что один из бывших сотрудников полиции в период замещения должности старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции систематически нарушал установленные законом запреты и ограничения. В частности, с августа 2024 года по январь 2025 года он осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду автомобиля и строительного инструмента.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства незаконно полученных денежных средств в размере 132,4 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

