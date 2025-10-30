В регион не пустили цветы из Нидерландов, зараженных табачной белокрылкой

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область партию цветов из Нидерландов, зараженных вредителями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 20 срезанных эустомах обнаружили табачную белокрылку, а в 230 хризантемах, фрезиях и георгинах — западный цветочный трипс. Наличие указанных объектов подтверждено заключениями лаборатории Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«В целях предупреждения распространения карантинных объектов на территории России, по заявлению собственников, зараженные цветы в количестве 250 штук подлежат уничтожению под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора», — отметила пресс-служба.

