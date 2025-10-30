УМВД: из Калининградской области будет выдворено 28 мигрантов-нарушителей (видео)

УМВД: из Калининградской области будет выдворено 28 мигрантов-нарушителей (видео)

Из Калининградской области по итогам операции «Нелегал-2025» будут выдворены 28 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители проверили строительные площадки, общежития и места массового скопления мигрантов. Выявлено 200 административных правонарушений. 44 иностранца привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в Российской Федерации. Правила въезда или режима пребывания нарушили 133 нелегала. Незаконно осуществляли трудовую деятельность в России 11 человек. К ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина привлечены 11 местных жителей. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 855 500 рублей.

Кроме того, за время проведения операции выявлено 3 иностранных гражданина, находящихся в розыске: федеральном и межгосударственном. А в отношении 28 мигрантов вынесены решения об административном выдворении за пределы РФ. 8 из них помещены в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД. Также принято решение о неразрешении въезда на территорию нашей страны в отношении 33 иностранцев и возбуждено 13 уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Видео пресс-службы регионального УМВД

