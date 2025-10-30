«Бойкое место» в Полесске планируют благоустроить по инициативе жителей

В Полесске готовятся к благоустройству территории «Бойкое место» на ул. Калининградской. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится администрация муниципального образования. Объём финансового обеспечения — 4 963 602 рубля. Средства планируют освоить в 2025 году. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Территория оказалась в числе 23 победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования в 2025 году. На поддержку инициатив жителей из регионального бюджета планируют направить 70 млн рублей. Всего через портал «Госуслуги» было подано 53 заявки. Победителей утверждала бюджетная комиссия под председательством губернатора Алексея Беспрозванных.

«Целью инициативы жителей г. Полесска является облагородить территорию рядом с торговыми точками и создать комфортное общественное пространство, улучшить условия парковки автомобилей и организовать удобную зону отдыха, повысить привлекательность городской среды и способствовать развитию предпринимательства. Реализация проекта завершится до конца 2025 года», — сообщили в администрации округа на странице в соцсети «ВКонтакте».

Новый конкурс инициативного бюджетирования на платформе обратной связи портала «Госуслуги» состоится весной 2026 года.