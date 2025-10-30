Калининградец лишился квартиры из-за задолженности по кредиту

Калининградец лишился квартиры из-за задолженности по кредиту
Фото пресс-службы УФССП
Передачей квартиры банку завершилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец взял кредит на три года под залог квартиры, но в течение нескольких месяцев не исполнял обязательств по погашению долга. Суд постановил расторгнуть кредитный договор, взыскать с гражданина 3,4 млн рублей, а также обратить взыскание на предмет залога.

Приставы наложили арест на квартиру площадью 50 кв. метров и вынесли постановление о реализации заложенного имущества путем передачи предмета залога взыскателю. Это послужило основанием для фактического окончания исполнительного производства.

