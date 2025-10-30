Дятлова уточнила, когда решится проблема со «знаменитыми лужами» в Прибрежном

Дятлова уточнила, когда решится проблема со «знаменитыми лужами» в Прибрежном
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Власти Калининграда планируют в следующем году приступить к решению проблемы с подтоплениями на ул. Заводской в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова, подводя итоги прошедшей накануне встречи с местными жителями.

«„Знаменитые“ лужи на Заводской после дождей высыхают не сами — коммунальщики их регулярно откачивают. Понимаем, что это не самый эффективный способ борьбы с подтоплениями, поэтому в следующем году будем строить ливнёвку», — отметила Дятлова.

Также она отметила, что в ходе встречи с прибрежцами провела «ревизию» обещаний, данных жителям в феврале. «Итого: проезд к „Мечте“ заасфальтировали. Следующий этап — „лежачие полицейские“; тротуар на Заводской, 25 сделали; асфальт на Парковой в сторону церкви положили; на Воскресенской, Береговой, Парковой и по другим адресам выполнили профилировку с подсыпкой», — отчиталась глава администрации.

.Как добавила сити-менеджер, в стадии решения находится еще один важный для прибрежцев вопрос — строительство очистных сооружений. «По информации „Водоканала“ положительное заключение экспертизы, а проектную и рабочую документацию они планируют получить уже в 1 квартале 2026 года», — уточнила Дятлова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter