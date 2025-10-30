Дятлова уточнила, когда решится проблема со «знаменитыми лужами» в Прибрежном

Власти Калининграда планируют в следующем году приступить к решению проблемы с подтоплениями на ул. Заводской в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова, подводя итоги прошедшей накануне встречи с местными жителями.

«„Знаменитые“ лужи на Заводской после дождей высыхают не сами — коммунальщики их регулярно откачивают. Понимаем, что это не самый эффективный способ борьбы с подтоплениями, поэтому в следующем году будем строить ливнёвку», — отметила Дятлова.

Также она отметила, что в ходе встречи с прибрежцами провела «ревизию» обещаний, данных жителям в феврале. «Итого: проезд к „Мечте“ заасфальтировали. Следующий этап — „лежачие полицейские“; тротуар на Заводской, 25 сделали; асфальт на Парковой в сторону церкви положили; на Воскресенской, Береговой, Парковой и по другим адресам выполнили профилировку с подсыпкой», — отчиталась глава администрации.

.Как добавила сити-менеджер, в стадии решения находится еще один важный для прибрежцев вопрос — строительство очистных сооружений. «По информации „Водоканала“ положительное заключение экспертизы, а проектную и рабочую документацию они планируют получить уже в 1 квартале 2026 года», — уточнила Дятлова.