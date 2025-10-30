Горвласти объявили публичные слушания по проекту планировки части Ленинградского р-на

Горвласти объявили публичные слушания по проекту планировки части Ленинградского р-на

Комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда проводит общественные обсуждения проекта внесения изменений в межевание территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе». Срок проведения обсуждений: с 30 октября по 20 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Калининграда в разделе «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Проекты планировки, проекты межевания». Кроме того, с 7 по 13 ноября в Центре документационного обеспечения деятельности администрации на площади Победы, 1, а также в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова будет проходить экспозиция проекта.

Предложения и замечания от калининградцев будут приниматься также с
7 ноября по 13 ноября 2025 года через официальный сайт; журнал учета посетителей экспозиции проекта; в письменной форме в адрес организатора через МКУ «ЦДОД»; через платформу обратной связи.

Контакты организатора публичных слушаний: 92-31-46, 92-32-11. Горвласти призывают жителей принять активное участие в обсуждении проекта.

