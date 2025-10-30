Калина объяснил причины затягивания сроков строительства велодорожки на Куршской косе

Причиной переноса сроков сдачи велодорожки на территории «Куршской косы» стали нарушения, выявленные в ходе реализации проекта. Об этом сообщил в телеграм-канале нацпарка директор Анатолий Калина.

«С 23 октября правоохранительные органы проводят проверку документов нашего подрядчика ООО „ПСК ЛУЧ“. Должен признать, что проект „Строительство Куршского велотракта“, реализация которого началась в 2022 году, даётся нам непросто — как по причинам объективного характера (удорожание стройматериалов, погодные условия), так и из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств. Объект должен был быть сдан до конца 2023 года, но сроки постоянно переносятся», — пояснил Анатолий Калина.

Он уточнил, что сейчас подрядчик создает песчано-щебеночный настил, который будет покрываться стеклофибробетоном. В настоящий момент готовность объекта более 80%. «Но о сроках сдачи можно говорить с осторожностью: окончание технических работ планируется в конце 2025 года, впереди еще процесс приемки, устранение замечаний, установка знаков и прочее», — подчеркнул директор нацпарка.

Строительство «Куршского велотракта» — от пос. Лесной в сторону Зеленоградска началось в 2022 году. Планировалось, что проект закончат в 2023 году, однако работы продолжаются и сегодня.