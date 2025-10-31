Погода в Калининградской области 31 октября

Днём в пятницу, 31 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +11°С и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром и днём +10°C, вечером +7°C. Влажность составит до 87%, давление — 754 мм.