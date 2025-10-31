Погода в Калининградской области 31 октября

Днём в пятницу, 31 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер западный, 5 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +11°С и небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром и днём +10°C, вечером +7°C. Влажность составит до 87%, давление — 754 мм.По данным МЧС Калининградской области, опасные метеорологические явления в пятницу, 31 октября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно. Ночью дождь, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 13-18 м/с, ночью на побережье до 24 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°C, днём +8...+12°C. Видимость 4-7 км, в дожде местами 1-2 км», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.
