МЧС: в Калининградской области сохранится ветер до 20 м/с

МЧС: в Калининградской области сохранится ветер до 20 м/с
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено, однако на территории региона сохранятся западный и северо-западный ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

После дождливой и штормовой ночи порывы ветра постепенно ослабевают. Небольшие дожди прекратятся в регионе после полудня, добавляют синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В последний день октября порывы ветра до 13-16 м/с сохранятся в Калининграде и области до обеда, а полное ослабление ветра до слабого/умеренного ожидается вечером, поэтому стоит одеваться с учетом ветреной погоды. Днем преимущественно облачно, во второй половине дня без существенных осадков, +8...+10°С», — отмечают синоптики.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter