МЧС: в Калининградской области сохранится ветер до 20 м/с

Штормовое предупреждение в Калининградской области отменено, однако на территории региона сохранятся западный и северо-западный ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

После дождливой и штормовой ночи порывы ветра постепенно ослабевают. Небольшие дожди прекратятся в регионе после полудня, добавляют синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В последний день октября порывы ветра до 13-16 м/с сохранятся в Калининграде и области до обеда, а полное ослабление ветра до слабого/умеренного ожидается вечером, поэтому стоит одеваться с учетом ветреной погоды. Днем преимущественно облачно, во второй половине дня без существенных осадков, +8...+10°С», — отмечают синоптики.

