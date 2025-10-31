На поставку и монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выделили 34 млн

На поставку и монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД выделили 34 млн

На поставку, монтаж и пусконаладку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД направляют 34 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчик — государственное казенное учреждение «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 ноября, итоги подведут 12 ноября. Срок исполнения контракта — с даты его заключения по 31 декабря 2025 года. 

Согласно описанию объекта закупки, заказать планируется 4 технических средства фотовидеофиксации.

