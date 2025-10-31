Теплая и спокойная обстановка: прогноз погода в Калининграде до конца недели

В Калининградской области в пятницу вплоть до обеда будет ветрено, что скажется на ощущениях от пребывания на улице. Первый день ноября порадует жителей региона теплой и спокойной обстановкой с отличными шансами на прояснения. В воскресенье также будет тепло и спокойно, но во второй половине суток не обойдется без дождей. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу днем до +9...+11℃, облачно с прояснениями. Утром и в первой половине дня местами возможны небольшие дожди/морось, после обеда и вечером — без существенных осадков. Свежий/сильный ветер (7-12 м/с) с порывами до 13-16 м/с сохранится до обеденных часов, к вечеру ослабнет до умеренного (3-7 м/с).

В субботу ночью в Калининграде и области 0...+3℃ (на почве возможны слабые заморозки), у побережья +4...+6℃. Переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Днем +9...+12℃, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью, утром и вечером — слабый (2-5 м/с), днем — умеренный (3-8 м/с).

В воскресенье ночью +6...+9℃, облачно, местами возможен небольшой дождь. Днем до +10...+13℃, преимущественно облачно. Утром и в первой половине дня без существенных осадков. Во второй половине дня и вечером ожидаются дожди, временами сильные. Ветер преимущественно южный, ночью и утром — умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — слабый (2-5 м/с).

По предварительной информации, начало следующей недели с выходными в Калининградской области встретят в комфортной ноябрьской погоде. «Ночные температуры вряд ли опустятся ниже +3...+5℃, а днем до +10...+13℃ - весьма приятный температурный фон с учетом того, что серьезного усиления ветра не предвидится. Обильных и затяжных осадков благодаря близости гребня антициклона ждать не стоит, хотя небольшие дожди возможны в понедельник и вторник. В целом, весьма теплая и относительно сухая погода по меркам этого времени со средней температурой на 3-5℃ выше нормы прослеживается у большинства моделей вплоть до конца следующей недели, поэтому о каких-либо „зимних“ явлениях в виде снега или даже существенных заморозков пока еще говорить рано», — отмечают синоптики-любители.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!