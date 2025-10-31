Калининградка продала квартиру и отдала мошенникам более 10 млн рублей

Все новости по теме: Криминал
46-летняя жительница Калининграда по указанию мошенников продала квартиру и отдала им более 10 млн рублей. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Полицейские выяснили, что потерпевшей в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника службы финансового мониторинга, который сообщил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения. Он посоветовал женщине перевести все деньги на «безопасный счёт». После этого пенсионерке поступил звонок от «сотрудника банка». Собеседник поинтересовался, оформляла ли она генеральную доверенность на распоряжение своим имуществом, включая квартиру. Получив отрицательный ответ, собеседник запугал потерпевшую и сказал, что мошенники могут оставить её без жилья. Злоумышленник предложил провести фиктивную сделку купли-продажи квартиры. Он сообщил, что после сделки произойдет смена кадастрового номера её недвижимости и тем самым она себя обезопасит.

Женщина продала квартиру и перевела 8,6 млн рублей на указанный аферистами счёт. Помимо этого, потерпевшая оформила кредит на сумму 870 тысяч рублей, которые также перевела на якобы «безопасный счёт».

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по п. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Никогда не переводите деньги по просьбе незнакомых лиц и не сообщайте данные банковских карт. Не доверяйте звонкам и сообщениям, в которых вас просят выполнить непроверенные действия или передать личную информацию, даже если собеседник представляется сотрудником полиции или банка. Важные финансовые решения и сделки рекомендуется обсуждать с родственниками или юристами. Не оформляйте доверенности и не меняйте собственность без личного присутствия и тщательной проверки документов. При малейшем подозрении на мошенничество обязательно обращайтесь в полицию», — предупреждает МВД.

