Житель Калининграда получил 6 лет колонии по делу о фейках о российской армии

Суд признал 38-летнего жителя Калининграда виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети материал, который, как установлено судом, содержал заведомо ложные сведения, связанные с действиями российской армии. Нарушение было выявлено и задокументировано региональным управлением ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Все доказательства, собранные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимого приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов, сроком на 4 года.

Приговор Московского районного суда Калининграда не вступил в законную силу.

