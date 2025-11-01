Школьная столовая из Калининградской области оказалась в рейтинге лучших в стране

Школьная столовая из Калининградской области оказалась в рейтинге лучших в стране
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Тимирязевская школа Славского округа заняла второе место в номинации «Лучшая столовая сельской школы» V Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Федеральный тур прошел 28-30 октября в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Калининградскую область на заключительном этапе представляли победители регионального тура: гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина – в номинации «Лучшая столовая городской школы», Тимирязевская школа Славского округа, которая соревновалась за звание «Лучшей столовой сельской школы», и Ирина Сташко из школы № 1 Светлогорска, участвовавшая в номинации «Лучший повар школьной столовой».

В ходе федерального этапа конкурсанты состязались в индивидуальном конкурсе школьных поваров «Кулинарный поединок», в блицтурнире «Три вопроса от родителей организаторам школьного питания», участвовали в выставке тематических столов «Школьное питание 2.0», квест-практикуме «Безопасный пищеблок». Участники защитили проекты, посвященные стратегиям развития своих школьных столовых. Работы оценивали экспертная, родительская и детская конкурсные комиссии.

