Погода в Калининградской области 1 ноября

Днём в субботу, 1 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер юго-восточный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,на всей территории региона днём +10°C, осадки не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно. Температура утром +6°C, днём +11°C, вечером +8°C. Влажность составит до 100%, давление — 764 мм.

По данным МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в субботу, 1 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, южный, днём юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°C, днём +8...+13°C. Видимость 4-7 км», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

