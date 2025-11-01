Сергей Кравцов: вводить 12-летнее обучение в школе пока рано

Сергей Кравцов: вводить 12-летнее обучение в школе пока рано
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Научное и педагогическое сообщества, эксперты в сфере образования и родители школьников должны принимать прямое участие в дискуссиях о возможности перехода отечественной системы образования на 12-летку. Решения, касающиеся изменений в сфере образования, требуют глубокого анализа и широкого обсуждения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

«[Министерством] были внедрены единые федеральные основные общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что позволило сбалансировать нагрузку на учителей и школьников. Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что подобная идея появляется в информационном пространстве не в первый раз. «При этом необходимо учесть, что подобные дискуссии крайне важно вести только во взаимодействии с научным сообществом и педагогами, с экспертами в области образования и, конечно, с родителями, так как система образования очень чутко реагирует на любые изменения», — сообщил он. Кравцов также подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед ведомством, — это повышение качества образования.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, 12-летнее обучение в школе — это «требования сегодняшнего дня». Школьная программа усложняется, в ней появляется все больше дисциплин, объяснил замсекретаря ОП РФ. «Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — добавил он.

Как считает Гриб, вопрос о 12-летнем обучении в школе нужно решить в ближайшие год-два, «и это повлияет в целом на качество школьного образования, а оно — основа для университетского образования, для образования средне-профессионального».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter