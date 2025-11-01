Сергей Кравцов: вводить 12-летнее обучение в школе пока рано

Научное и педагогическое сообщества, эксперты в сфере образования и родители школьников должны принимать прямое участие в дискуссиях о возможности перехода отечественной системы образования на 12-летку. Решения, касающиеся изменений в сфере образования, требуют глубокого анализа и широкого обсуждения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

«[Министерством] были внедрены единые федеральные основные общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что позволило сбалансировать нагрузку на учителей и школьников. Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что подобная идея появляется в информационном пространстве не в первый раз. «При этом необходимо учесть, что подобные дискуссии крайне важно вести только во взаимодействии с научным сообществом и педагогами, с экспертами в области образования и, конечно, с родителями, так как система образования очень чутко реагирует на любые изменения», — сообщил он. Кравцов также подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед ведомством, — это повышение качества образования.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, 12-летнее обучение в школе — это «требования сегодняшнего дня». Школьная программа усложняется, в ней появляется все больше дисциплин, объяснил замсекретаря ОП РФ. «Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — добавил он.

Как считает Гриб, вопрос о 12-летнем обучении в школе нужно решить в ближайшие год-два, «и это повлияет в целом на качество школьного образования, а оно — основа для университетского образования, для образования средне-профессионального».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!