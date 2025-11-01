В Калининграде установили новый порядок предоставления услуг «продлёнки»

Фото: «Новый Калининград»
В Калининграде утвердили новый порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня муниципальных общеобразовательных организаций. Соответствующее постановление подписала 30 октября глава горадминистрации Елена Дятлова.

Размер месячной платы зависит от времени, которое ребёнок проводит в группе, и наличия или отсутствия питания. При двухчасовом пребывании месяц посещения «продлёнки» стоит 1340 рублей, при четырёхчасовом — 2680 рублей, с однократным питанием — 4725 рублей.

Дети участников спецоперации могут посещать группы бесплатно. Для компенсации расходов школам предоставляется субсидия.

В группах продлённого дня оказываются следующие виды услуг: присмотр за ребёнком в период нахождения в школе, организация питания, прогулок, спортивного часа, отдыха, выполнения домашних заданий, занятий по интересам, игр, а также хозяйственно-бытовое обслуживание.

Решение об открытии групп и режиме пребывания в них детей школа должна принимать с учётом мнения родителей в порядке, определённом уставом организации.

Расходование родительской платы осуществляется на оплату труда персонала, материалов хозяйственно-бытового назначения, а также услуг по организации питания.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

