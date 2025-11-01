Против калининградца, срубившего куст сирени, возбудили уголовное дело

В отношении 57-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По данным полиции, мужчина спилил куст сирени на придомовой территории, поскольку тот мешал ему. Разрешительных документов на такие работы у него не было.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье достигает двух лет лишения свободы.

В МВД напомнили, что рубка или повреждение зелёных насаждений без согласования может повлечь административную либо уголовную ответственность. Перед тем как убирать деревья или кустарники, необходимо получить официальное разрешение, подчеркнули в ведомстве.