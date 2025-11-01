Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и ВУ

В России расширили список документов, которые можно предъявить при заселении в отели: теперь подойдет заграничный паспорт, а с 1 января 2026 года — и водительское удостоверение. Изменения утверждены постановлением Правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение», — говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, это позволит сделать процедуру регистрации более простой и удобной для гостей, а также снизит риски для бизнеса — для случаев технических сбоев уже определен четкий порядок действий. Подлинность водительских прав будут проверять информационные системы МВД в режиме реального времени через базы Госавтоинспекции.

Исполнить такую меру ранее поручал президент России Владимир Путин.

