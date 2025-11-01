Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и ВУ

Все новости по теме: Туризм
Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и ВУ

В России расширили список документов, которые можно предъявить при заселении в отели: теперь подойдет заграничный паспорт, а с 1 января 2026 года — и водительское удостоверение. Изменения утверждены постановлением Правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение», — говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, это позволит сделать процедуру регистрации более простой и удобной для гостей, а также снизит риски для бизнеса — для случаев технических сбоев уже определен четкий порядок действий. Подлинность водительских прав будут проверять информационные системы МВД в режиме реального времени через базы Госавтоинспекции.

Исполнить такую меру ранее поручал президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter