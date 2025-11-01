В минздраве сообщили, как будут работать поликлиники в праздничные дни

Минздрав Калининградской области опубликовал график работы поликлиник региона в праздничные дни. Информация размещена в соцсетях министерства.

Согласно графику, 1 ноября — полный рабочий день, 3 ноября учреждения будут работать по графику субботы. 2, 4 ноября — выходные дни.

В эти дни пациентов примут дежурная служба и служба неотложной помощи с обеспечением необходимого количества дежурного персонала, работы кабинетов неотложной помощи, лабораторий и рентгенкабинетов.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 69.

Больницы и травматологические пункты работают в обычном режиме.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 112, 103, 03.

Мобильный передвижной пункт на площади Победы работает без выходных. С 10:00 до 18:00 любой желающий может сделать прививку от гриппа.