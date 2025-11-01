Мэрия: из трубы РТС «Балтийская» ожидается появление густого тёмного дыма

Из трубы РТС «Балтийская» 6 ноября поднимется густой тёмный дым. Об этом предупреждает администрация Калининграда.

«Не стоит пугаться, это значит, что станцию временно перевели на резервное топливо — мазут. Подобные испытания проводятся ежегодно, они позволяют специалистам убедиться в исправности оборудования, рассчитанного на работу в экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.

Мазут как резервное топливо используют также на РТС «Восточная» и РТС «Прибрежная». Их переведут на резерв 11 ноября и 18 ноября соответственно.

На РТС «Северная» и РТС «Чкаловск» данные мероприятия прошли ранее.