Областное МЧС предупреждает о поддельных рассылках насчет «курсов спецподготовки»

В сети Интернет и мессенджерах распространяются рассылки о проведении в регионе неких «расширенных учений» и «курсов специальной подготовки» для государственных служащих, сотрудников предприятий и учреждений в связи с «осложнением оперативной обстановки». Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Калининградской области.

«Обращаем внимание граждан и руководителей организаций на то, что вся официальная информация о проводимых мероприятиях, учениях или сборах доводится до сведения ответственных лиц через установленные каналы служебной связи и публикуется на официальном сайте Главного управления. Сообщения в мессенджерах и социальных сетях, не опубликованные на наших официальных ресурсах, не могут считаться достоверными. <…> Отправляя данные или информацию по другим адресам, вы предоставляете их мошенникам!» — подчеркивают в ведомстве.

В МЧС призывают жителей региона не поддаваться панике, не доверять непроверенной информации из сомнительных источников и требовать официальное подтверждение любой информации, якобы исходящей от сотрудников ведомства.