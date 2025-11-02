Погода в Калининградской области 2 ноября

Воскресенье, 2 ноября в Калининграде, судя по прогнозам, будет пасмурным и местами дождливым, однако практически безветренным и относительно тёплым для конца осени (+12°C). Как сообщает Гидрометцентр России, в этот день на солнце можно особо не рассчитывать, зато вероятность осадков высока. Ветер ожидается юго-западный, слабый, около одного метра в секунду, а давление пониженное — 757 мм ртутного столба. Ближе к ночи дождь, как уверяют синоптики, усилится, но ветра не будет совсем. В Калининграде температура опустится до +8°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 2 ноября немного другой прогноз. Днём, по его данным, на всей территории Калининградской области пройдут небольшие дожди. На побережье будет +10°C, в центральной части области +12°C, а восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска +13°C. Ближе к ночи по области осадков не ожидается (они сохранятся лишь на побережье и в Мамоново). На западе области ночью температура опустится до +8°C, в Мамоново, Калининграде и Полесске до +6°C, а на востоке области до +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам в воскресенье пасмурную и дождливую погоду. Утром нас ожидает +8,7°C и дождь, днём разогреет до +11,6°C и дождь немного утихнет, зато вечером осадки вернутся (продолжатся они и ночью), а температура опустится до +10,2°C. В течение всех суток по области будет штиль и влажность на уровне 96%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» уточняет, что в воскресенье регион «окажется под влиянием малоподвижного атмосферного фронта».

«С утра до вечера преимущественно пасмурно, возможна дымка (в особенности во второй половине дня и вечером). Небольшие дожди/морось ожидаются в основном утром (на побережье и западе области, в том числе в Калининграде) и вечером (особенно в восточной части региона: Озерский, Нестеровский, Краснознаменский, Гусевский, Черняховский районы), днем также местами возможны небольшие осадки. В течение дня температура +9...+13℃. Ветер переменный с южного/юго-восточного ночью и утром на юго-западный днем и вечером — ночью, утром и днем умеренный (3-8 м/с), вечером — слабый (2-4 м/с). Атмосферное давление 758-577 мм ртутного столба», — уточняют метеоэксперты.