Орнитологи рассказали об опасности пересечения глиссады аэропорта с Куршской косой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Самолеты, заходящие на посадку в «Храброво», в течение трёх последних лет рискуют рискуют «поймать птиц в двигатели», так как глиссада аэропорта (траектория полёта самолётов, по которой они снижаются при заходе на посадку — прим. «Нового Калининграда») пересекает Куршскую косу, через которую проходят пути массовой миграции птиц. Об этом в субботу, 1 ноября, на экофоруме, посвящённом развитию Куршской косы заявил директор Санкт-Петербургского Зоологического института РАН Никита Чернецов. Вопрос Чернецову был задан одной из жительниц, предположившей, что глиссада может влиять на миграцию пернатых.

«Возможно, глиссада влияет, — ответил Чернецов. — Но это, как вы понимаете, вынужденное временное решение. Мы надеемся, что когда-нибудь рейсы самолетов возобновятся по тому маршруту, по которому они летали раньше. Да, на данный момент глиссада пересекает, но проблема тут даже не для птиц. Проблема в авиабезопасности. Этим должны заниматься эксперты по авиационной безопасности, потому что если самолет столкнется с птицей или поймает птицу в двигатель, то птица, конечно, прекратит свой земной путь. Современные самолеты, такие как Sukhoi Superjet, от этого не разобьются, но материальный ущерб может быть серьезный. Поэтому обеспечение авиационной безопасности при пересечении глиссады с Куршской косой на небольшой высоте — это серьезная проблема, на которую следует обратить внимание».

Напомним, что с февраля 2022 года страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для России. В связи с этим самолёты из Калининграда стали летать по новому маршруту через Балтийское море. Время полёта до Москвы увеличилось примерно на час, до Санкт-Петербурга — на 20 минут.

