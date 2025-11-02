Инвестор пообещал защитить стекла своих зданий на косе сетками, спасающими птиц

Компания «Спецавтотранс», которая намерена реализовать свой инвестпроект в поселке Рыбачий на Куршской косе, собирается защитить все окна своих зданий сетками, которые не позволят птицам погибать при столкновении со стеклом. Об этом на экофоруме, посвящённом развитию Куршской косы, заявил руководитель проекта Олег Николаенко, который является официальным представителем компании «Спецавтотранс».

«Сети эти полимерные, — пояснил Николаенко. — Они есть разные, до сорока наименований. Сотрудники ЗИН РАН (Зоологический институт Российской академии наук — прим. „Нового Калининграда“) отбирают эти плёнки. Мы вместе с ними устанавливаем их и смотрим, какие должны быть безопасные расстояния от окон. Мы изучали все публикации, которые связаны с этим, в том числе сотрудников ЗИН РАН, на протяжении двух лет. У нас есть отдельные строители, которые изучают эту проблематику. Больше прикладной информации по столкновению птиц со стеклами, чем имеется у нас, больше ни у кого, наверное, нет».

На том же форуме президент Русского общества сохранения и изучения птиц Александр Мищенко отметил, что у него есть сомнения по поводу эффективности этих сетей.

«У меня есть сомнения, что они будут действительно устанавливаться на всех окнах, потому что отдыхающие захотят полюбоваться пейзажами и ландшафтом из своих окон, — заметил орнитолог. — И второе: если сеть будет натянута слабо, то птица получит удар о стекло. А если сильно, то травмы у птиц от столкновения с сетью неизбежны».

Напомним, что представители компании «Спецавтотранс» ранее сообщали, что намерены насыпать искусственный полуостров в Куршском заливе площадью 7,9 га и построить на нем 3—5-этажный апарт-отель смешанного типа, 5-этажный апарт-отель семейного типа, 5-этажную гостиницу со SPA-комплексом и тренажерным залом, а также гостиницу на воде, открытые бассейны, 1—2-этажные рестораны с террасами, крытую парковку и автобусную стоянку и т.д. В свою очередь, орнитологи считают, что масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может стать причиной массовой гибели перелётных птиц.