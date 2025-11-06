Гибель птиц и «развитие поселков»: как обсуждали застройку Куршской косы (фото)

Строительство апарт-отелей и гостиниц на Куршской косе, которым намерена заняться компания «Спецавтотранс», активно продвигают последние два года, хотя о планах застройки в Рыбачьем заговорили ещё в 2008 году. 1 ноября все стороны конфликта собрались на экофоруме «Сохраняя Куршскую косу», чтобы оценить доводы друг друга. «Новый Калининград» выслушал участников дискуссии и выяснил, собирается ли инвестор идти навстречу биологам, экологам и общественникам и может ли он хотя бы в теории остановить свой проект.

Участников форума в субботу утром собрали в гостинице «Турист», и поначалу один из главных участников мероприятия, директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина, немного поворчал, что место было выбрано не очень представительное. Тем не менее статус площадки не смутил приехавших в Калининград ведущих орнитологов России, уже давно искавших встречи с застройщиком. В планах у них было высказать свои доводы не в интернете, а лично.

К предмету дискуссии подбирались постепенно и издалека. Анатолий Калина, взявший слово одним из первых, поначалу подробно рассказывал о «сохранении и приумножении наследия нашей природной жемчужины», и только потом перешёл к деньгам. Калина напомнил, что 15 лет назад, когда он занял пост директора, в нацпарк за год приезжало всего 230 тысяч туристов, а сейчас их уже больше миллиона. Он упомянул, что финансирование в 2010 году было слабым, и поэтому «все помнят, какие были маршруты». Перечислив все новшества, которые внедряет нацпарк (в том числе строительство маршрутов для маломобильных граждан), он заметил, что сегодня «первоочередная задача — стремление развиваться под влиянием различных природных и антропогенных вызовов».

Далее мяч оказался на стороне орнитологов, уже несколько лет предупреждающих администрацию, что масштабная по меркам Куршской косы застройка в Рыбачьем может стать причиной массовой гибели перелётных птиц. Директор Санкт-Петербургского Зоологического института РАН Никита Чернецов, который работал на биологической станции «Рыбачий» с 1994 по 2019 год, напомнил, что через Куршскую косу ежегодно проходит массовая миграция птиц.

«В конце сентября и начале октября, если вы встанете где-нибудь на высоте Эфа, то вы можете увидеть, как сотни тысяч птиц летят над косой. Это очень сильное зрелище! Но помимо видимой миграции, которая происходит днём, есть так называемый скрытый перелёт. Эту миграцию трудно увидеть, потому что она происходит ночью», — заметил Чернецов.

Эксперт также рассказал, что по результатам советских исследований, которые проходили на косе в 1970-х годах, была опубликована коллективная монография «Методы обнаружения и учёта миграции птиц». Это, как уверяет Чернецов, было первое подобное исследование в мировой науке, которое дало полную картину дневной и ночной миграции птиц на разных высотах. Учёные тогда же подсчитали, что с 14 августа по 1 ноября 1977 года через полосу шириной в один километр пролетело 2,171 млн птиц.

«Почему Куршская коса среди орнитологов получила такую известность? Именно из-за массового пролёта. Дневного и ночного. Разумеется, это накладывает на нас ответственность. Все эти птицы, которые летят со всей Северной Европы, из Прибалтики, с Северо-Запада России, не должны страдать от возведения больших объектов», — добавил Чернецов.

Мысль коллеги продолжил доктор биологических наук Михаил Калякин, возглавляющий Зоологический музей МГУ. Он предупредил, что инвестпроект, который намерены реализовать в посёлке Рыбачий, повредит не только птицам, а всему нацпарку.

Калякин считает, что новые апарт-отели и гостиницы спровоцируют ещё больший турпоток, который на сегодняшний день подошёл к критической отметке.

«Кажется, что емкость уже приближается к потолку, — сообщил Калякин. — Может быть, вот это строительство переполнит эту чашу, поток усилится, поток автомобилей усилится, и никакими корабликами вы это не компенсируете. Возникает противоречие. Я простой пример приведу, как москвич. Вот едем мы по Новорижскому шоссе, и через каждые сколько-то километров громадный билборд: „Домик в лесу, домик около озера, вы там насладитесь природой“. Нигде не написано, что рядом с вами этой природой будут наслаждаться еще несколько сот человек и уже эффект озера и леса точно пропадет».

Далее орнитолог продолжил свою мысль о том, что турпоток на Куршскую косу нужно сокращать, и привёл ещё один пример.

«Ну, не бывает Лувра или Эрмитажа, в который может прийти одновременно больше десяти тысяч человек. Они будут толкаться, как очереди в Мавзолее, и „Мону Лизу“ никто не увидит. Я свидетель. Когда на экскурсию попадает 10 человек, тогда они что-то видят. 100 человек на экскурсии эту экскурсию приводят к нулю. Мне кажется, эту простую логику нам нарисовали, и я с ней согласен», — добавил он.

В конце своего выступления Калякин обратил внимание на то, что инвестор успел вложить миллионы рублей в свой проект. Он заметил, что грядущее строительство вступает в противоречие с законом, хотя «у нас почему-то какая-то традиция на это не обращать внимания».

«Закон иногда у нас в стране работает, я такие случаи знаю. Или, по крайней мере, слышал, — пошутил учёный. — Мне общая картина представляется какой-то фантасмагорической. Прикладываются гигантские усилия, чтобы, честно говоря, все-таки ухудшить экологическую ситуацию на косе».

Наиболее подробное и популярное объяснение, почему строительство станет причиной массовой гибели перелётных птиц, дал директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин. Для начала он сообщил, что инвестпроект собираются реализовать в 300 метрах от биологической станции (Мухин работает там более 30 лет).

Опираясь на слайды инвестора, он указал, что предполагаемые стеклянные фронтоны грядущего строительства будут тянуться примерно на 150 метров. Проведя математические расчеты, учёный определил, что в течение осенних перелётов в день в стеклянные стены зданий будет врезаться примерно по 15 тысяч птиц.

Строительство высоток в корне косы, по словам Мухина, уже привело к массовой гибели птиц: «Высота этих зданий на пару этажей повыше, чем предполагаемое строительство, но посмотрите количество стекол у этих зданий и у того, что предполагает застройщик».

Он добавил, что изначально проект в Рыбачьем был представлен в другом виде, но за несколько лет маленькие домики превратились в «большие стеклянные сараи». «Через косу пролетает от 4 до 15 тысяч птиц на километр фронта за час. Более плотного потока в Европе просто нет. Это все современные данные», — заключил он.

Первым после выступления Мухина взял слово Анатолий Калина. Он стал уверять собравшихся, что без прохождения экологических экспертиз застройщику не дадут ничего построить и что такого значительного остекления в проекте «уже точно нет». От проекта с маленькими домиками, как уверяет Калина, отказались ещё в 2013 году. При этом директор нацпарка уверяет, что это даже хорошо, так как реализовать проект хотели на землях нацпарка, а теперь — в самом посёлке Рыбачий.

«Прежде чем кто-то хочет что-то построить, ему надо, наверное, сначала это научно изучить, — добавил Калина. — Вложить туда деньги, 20 или 30 миллионов в проект на изучение, а после этого начинать строить. Я думаю, что при таком раскладе не каждый из застройщиков или великих людей захочет просто вложить деньги в воздух, так как это может закончиться ничем».

Кинув камень в огород застройщика, Калина перешёл к критике их оппонентов. Он заметил, что нацпарк, конечно, гордится лучшей в стране орнитологической станцией, но добавил, что «территория поселений тоже должна развиваться». «Если мы не будем развивать наши территории... Вы посмотрите на наши поселки. Я местный житель... Тут люди живут, и мы не даем возможности... — путано продолжил Калина. — Инвесторы, которые заходят, они хотят именно развития, а не того, что у нас происходит».



Вышедший за трибуну руководитель инвестпроекта Олег Николаенко (официальный представитель компании «Спецавтотранс») решил, видимо, что регламенты были придуманы не для его выступления. Сильно выйдя за временные рамки, предприниматель дал понять, что согласования проекта успели его порядочно вымотать. Он заявил, что его компания провела 15 научно-технических советов, в которых были «не какие-то общественные деятели, которые иногда хотят показать себя защитниками природы», а эксперты, аттестованные в Минприроды.

Несколько минут Николаенко рассказывал про то, как он успел потратиться на научные исследования, обследование грунтов и прочие работы, которыми можно обосновать возможность застройки косы. Например, он заявил, что около 36 млн рублей вложил в изыскания, в ходе которых обнаружил 263 тысячи кубометров загрязнённых илов у побережья Рыбачьего, которые якобы провоцируют регулярный мор рыбы.

Он также рассказывал, что его компания готова строить очистные сооружения для Рыбачьего и рекультивировать заражённые илы, а также заниматься берегоукреплением, «чтобы дома не сносило в залив». Всем этим она готова заняться только в том случае, если ей позволят застроить побережье.

«Чтобы сохранить нам Куршскую косу, нам нужно начать, прежде всего, с поселков, которые в таком депрессивном состоянии находятся. Они в таком хозяйственном бедствии! Говорить о сохранении Куршской косы в отрыве от этих поселков просто невозможно», — заявил он.

Говоря о птицах, трупами которых, по словам орнитологов, будут завалены площадки перед зданиями, Олег Николаенко заявил, что большего объема прикладной информации по столкновению птиц со стеклами, чем у его сотрудников, нет ни у кого. При реализации проекта компания «Спецавтотранс» собирается защитить все окна своих зданий сетками, которые якобы не позволят птицам погибать при столкновении со стеклом.

Макет окна с защитными сетками для исключения столкновения птиц со стеклом. Фото из презентации застройщика

«Сети эти полимерные, — пояснил представитель инвестора. — Они есть разные, до сорока наименований. Сотрудники ЗИН РАН (Зоологический институт Российской академии наук — прим. „Нового Калининграда“) отбирают эти плёнки. Мы вместе с ними устанавливаем их и смотрим, какие должны быть безопасные расстояния от окон. Мы изучали все публикации, которые связаны с этим, в том числе сотрудников ЗИН РАН, на протяжении двух лет. У нас есть отдельные строители, которые изучают эту проблематику. Больше прикладной информации по столкновению птиц со стеклами, чем имеется у нас, больше ни у кого, наверное, нет».

Предпринимателю возразил президент Русского общества сохранения и изучения птиц Александр Мищенко, который засомневался в эффективности сетей: «У меня есть сомнения, что они будут действительно устанавливаться на всех окнах, потому что отдыхающие захотят полюбоваться пейзажами и ландшафтом. И второе: если сеть будет натянута слабо, то птица получит удар о стекло. А если сильно, то травмы у птиц от столкновения с сетью неизбежны».

В ходе дальнейшей дискуссии, в которой приняли участие и общественники, Николаенко начал настаивать на том, что появление апарт-отелей, гостиниц и ресторанов будет благом в первую очередь для жителей Рыбачьего: «Помимо животных и птиц, которых надо сохранять обязательно, на косе есть и местное население, которому нужны те же социальные блага, как и у вас в Калининграде, а также в Москве и Питере, откуда приехали столь уважаемые гости. Представляете, люди тоже хотят жить в тёплых помещениях, не топить углём и дровами».

Анатолий Калина, по всей видимости, был на стороне Олега Николаенко — он привёл в пример Литву, якобы застроившую свою сторону косы чуть ли не высотками: «Если взять 2010 год, то за это время Нида сильно изменилась. На стороне залива у них здания выросли до 27−30 метров в высоту». Кроме того, добавил директор нацпарка, литовские посёлки активно развивались в советское время в плане туризма, а российской стороне внимания почти не оказывалось.

«Всегда было финансирование именно литовской стороны, потому что туда ездили все, как в Юрмалу. А что мы имели с нашей стороны, с российской? Три поселка, колхоз „Труженик моря“. Все сотрудники работали чисто на рыбопромысловый комплекс. То есть наши поселки не развивались. Благодаря этому наша территория осталась целой, уникальной. При мне было две миссии ЮНЕСКО, и два раза российскую сторону одобрили с лучшей стороны, что у нас она сохранена в природном аспекте», — добавил директор национального парка.

К единому мнению собравшиеся так и не пришли. Жители, экологи и орнитологи остались стоять на своём — инвестпроект недопустим в предлагаемом виде и даже незаконен. Их общую точку зрения по этому поводу выразил эксперт по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин: «Этот проект в том виде, в котором я его увидел, противоречит и Федеральному закону об особо охраняемых природных территориях, и Земельному кодексу РФ, а также правилам охранных зон, положению об охранной зоне национального парка „Куршская коса“ и международным обязательствам России, вытекающим из конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО».

Инвестор в свою очередь дал понять, что продолжит и дальше делать всё, чтобы реализовать проект. Когда один из активистов спросил у Николаенко, что его может остановить, тот поначалу указал на экспертизу проекта, которая может стать формальным препятствием, а потом заявил, что по своей воле останавливаться не собирается. Ближе к концу дискуссии он, по всей видимости, решил немного сманипулировать и рассказал «сумасшедшую историю» про водителя автобуса, курсирующего по Куршской косе. Этот водитель, как уверяет представитель инвестора, за рейс сбивает по 200 птиц.

«Давайте мы тогда остановим автомобильное движение на косе!» — воскликнул Николаенко и добавил, что из обсуждения глобальных проблем косы орнитологи всё свели «к частному вопросу».

«Здесь не будет колхоза. Здесь будет территория общего пользования, где будут максимально сконцентрированы все турпотоки. Будет пассажирский порт, куда будут ходить речные трамвайчики электрические из Калининграда и Зеленоградска», — заключил инвестор.

Напомним, что строительством апарт-отеля в посёлке Рыбачий на Куршской косе, о необратимых последствиях которого ранее предупреждали орнитологи, в октябре прошлого года заинтересовался губернатор Алексей Беспрозванных. Тогда же он посетил биологическую станцию «Рыбачий», где выслушал доводы экспертов по поводу «грандиозной стройки».

Концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем, была разработана ещё в 2008 году. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.

Текст: Иван Марков, слайды предоставлены организаторами форума «Сохраняя Куршскую косу»