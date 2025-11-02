В Калининграде выбрасывающих стройотходы в контейнеры ТКО вычисляют видеокамерами

В Калининграде нарушителей, выбрасывающих строительные отходы в контейнеры ТКО, стали вычислять при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона. В частности, уточняется, что одну из камер установили у контейнерной площадки на улице Невского, 46-48.

«Администрация приняла меры для фиксации нарушителей, которые сбрасывают на площадку и вблизи нее строительные отходы, не предназначенные для данного места, — сообщили в минприроды. — За несанкционированное складирование отходов предусмотрена административная ответственность: