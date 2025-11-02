Калина о литовской части косы: «У них не развиты экологические маршруты»

Директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина раскритиковал литовскую часть косы, рассказав о преимуществах российской территории. Своим мнением он поделился с зоологами, экологами и общественниками на экофоруме, посвящённом развитию Куршской косы.

«Если взять 2010 год, то за это время Нида сильно изменилась, — заявил Калина. — На стороне залива у них здания выросли до 27−30 метров в высоту. Да, Нида и литовская сторона у нас всегда славилась тем, что у них развивался пляжный туризм. Но у них не развиты экологические тропы, у них не развиты маршруты. У них был один маршрут 2006 года, который они показывали, это „Сгоревший лес“. И один маршрут, на который выводит только администрация национального парка (это где они чисто по дюнной гряде идут пешком). Человек приезжает, заказывает себе экскурсию и его ведет дирекция национального парка. То есть это не считается развитием такого познавательного туризма».

Далее Анатолий Калина объяснил, почему литовские посёлки развивались в советское время, но при этом населённым пунктам российской стороны косы внимания почти не оказывалось.

«Всегда было финансирование именно литовской стороны, потому что туда ездили все, как в Юрмалу. А что мы имели с нашей стороны, с российской? Три поселка, колхоз „Труженик моря“. Все сотрудники работали чисто на рыбопромысловый комплекс. То есть наши поселки не развивались. Благодаря этому наша территория осталась целой, уникальной. При мне было две миссии ЮНЕСКО, и два раза российскую сторону одобрили с лучшей стороны, что у нас она сохранена в природном аспекте», — добавил директор.

В конце выступления Калина сообщил, что в Литве национальный парк «не может контролировать то, что происходит, и как работы выполняются».

«На нашей стороне взлётной полосы на 1200 метров нет», — отметил он, намекая на аэродром Нида, построенный в 1967 году.