Без «зимних намёков»: прогноз погоды в Калининграде на неделю
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Жителей региона ждёт умеренно тёплое начало ноября. К середине недели осадки должны прекратиться. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Погода, как это часто бывает в нашем климате, пока что не проявляет зимних намёков. И в ближайшие дни обстановка на улице будет умеренно тёплой благодаря южной воздушной массе. Однако погодные условия нам всё же „портит“ фронтальный раздел, связанный с влажной и тёплой воздушной массой — он принесёт дожди в понедельник и преобладание пасмурного неба с дымкой до вторника. К счастью, обойдётся без усиления ветра, поэтому на улице будет довольно комфортно, главное — не забыть зонт», — отмечают синоптики.

Во вторник ночью +5...+8°C, переменная облачность и без осадков, местами возможен туман. Днём +9...+11°C, утром — переменная облачность, днём и вечером — облачно и без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди/морось, особенно у побережья). Ветер юго-западный, слабый/умеренный (3-8 м/с), на побережье порывистый.

В среду ночью +7...+9°C, облачно с прояснениями и без осадков, местами возможен туман. Днём до +10...+13°C, переменная облачность (преимущественно верхнего яруса) и без осадков. Ветер преимущественно южный, умеренный (3-7 м/с).

Вторая половина недели, согласно прогнозу, должна порадовать «весьма приятной по меркам этого времени года погодой». «На восток Европы сместится ядро азорского антициклона, периферия которого надёжно защитит нас от осадков, ведь атмосферные фронты, связанные с циклонами, не будут проникать дальше западной части континента и будут вынуждены обтекать „купол“ высокого давления. Установится сухая погода, повысятся и шансы на прояснения», — сообщили в паблике. Температурный фон, как ожидается, существенно превысит норму (+5...+7°C ночью и +10...+14°C днём).

