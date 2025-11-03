Преподаватель БФУ имени Канта победила в международном конкурсе дизайна

Преподаватель БФУ имени Канта победила в международном конкурсе дизайна

Преподаватель Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта Елена Струкова заняла 1-е место в VII Международной выставке-конкурсе «Дизайн прежде всего», рассказала «Новому Калининграду» директор Высшей школы Анна Сивкова.

Работа Елены Струковой по созданию фирменного стиля для XXV Международного педагогического конгресса «Устойчивое развитие образования: Миссия. Трансформация. Ресурсы», прошедшего в БФУ весной 2025 года, победила в основной творческой категории «Коммуникативный дизайн».

«Образцы, заявленные на конкурс, — это результат совместной работы команды Института образования и гуманитарных наук, которая в этом году организовывала и проводила педагогический конгресс, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала Анна Сивкова. — Мотивы памяти о войне запечатлены в дизайне фирменного стиля: это летящие белые журавли, доминирующий красный цвет, который вызывает ассоциации со Знаменем Победы, и, наконец, включённые в брошюру программы мероприятий известные всем плакаты военного периода, оживающие при помощи современных технологий».

Международный конкурс, организованный Союзом дизайнеров России (Смоленское отделение), проходил с 1 сентября по 31 октября 2025 года. В нем приняли участие более сотни профессионалов и творческих коллективов из разных стран, оценку работ проводил международный экспертный совет.


